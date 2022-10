Eerder dit jaar konden we aan de slag met Horizon: Forbidden West op de PlayStation 4 en PlayStation 5, wat natuurlijk een direct vervolg op Horizon: Zero Dawn was. Die eerste game stamt uit 2017 en is dus verre van oud, maar toch bestaat er een goede kans dat de titel al een remaster behandeling krijgt.

Volgens een nieuw bericht van MP1st werkt Sony momenteel aan een remake/remaster van die game voor de PlayStation 5. VGC heeft dit bij eigen bronnen gecheckt en kan melden dat zij hetzelfde hebben gehoord. Een remake van een vrij jonge game lijkt misschien echter een beetje overdreven, maar dat zou wel het werk van Lance Reddick qua motion capture verklaren. Een remaster is echter een voordeligere route, wat wellicht ook een betere optie is gezien Horizon: Zero Dawn nog vrij modern is qua gameplay mechanieken.

Het is dus onduidelijk wat de benadering is. Wel melden beide sites dat de belichting verbeterd zou zijn, dat de textures een update krijgen en dat ook de animaties beter zijn dan voorheen. Verder zouden de modellen van de personages geoptimaliseerd zijn, zodat het in lijn ligt met Horizon: Forbidden West.

Neem dit alles echter voor nu even met een korrel zout, want Sony heeft officieel niets aangekondigd.