Sinds de release van Horizon: Forbidden West begin dit jaar, gonst het al van de geruchten over een eventuele uitbreiding. Al snel doken er hints naar een in-game winkel en een mogelijke locatie voor DLC op. Afgelopen zomer zorgden nieuwe opnames van de Nederlandse motion capture actrice Peggy Vrijens voor nog meer speculatie. En met een reeds verwijderde tweet van een andere acteur blijven de hints zich nu opstapelen.

Ditmaal gaat het om Lance Reddick, de Amerikaanse acteur die Sylens heeft gespeeld in Horizon: Forbidden West. Op Twitter plaatste hij een video van zichzelf, waarin te zien was dat hij markeringen op zijn gezicht heeft die gebruikt worden om gezichtsanimaties vast te leggen. Daarbij schreef hij dat hij druk aan het werk was en een opnamesessie voor Horizon: Forbidden West had. Hij verwijderde het bericht al snel, maar uiteraard was het al door velen vastgelegd.

Zoals gezegd zijn er inmiddels toch behoorlijk wat aanwijzingen opgedoken die erop wijzen dat Guerrilla Games aan een uitbreiding voor Horizon: Forbidden West werkt. Tot op heden blijft het echter speculatie, want de ontwikkelaar heeft officieel nog altijd niets gezegd over de komst van eventuele DLC. Wordt ongetwijfeld vervolgd…