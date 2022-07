Horizon: Zero Dawn werd na de release voorzien van een grote uitbreiding genaamd The Frozen Wild. Een dergelijke aanpak qua DLC lijkt aannemelijk voor Horizon: Forbidden West, zeker na eerdere geruchten. Toch heeft Guerrilla Games sinds de game uitkwam in februari van dit jaar nog niets gezegd over een eventuele uitbreiding.

Toch is de speculatie daarover nu weer aangewakkerd. Dit is te danken aan de Nederlandse actrice Peggy Vrijens. Zij was verantwoordelijk voor een groot deel van de de motion capture van de actiescènes van Aloy in Horizon: Forbidden West. Op Instagram liet Vrijens weten dat ze opnieuw in de studio was voor motion capture opnames, wat direct tot speculatie leidde dat dit voor eventuele DLC voor Horizon: Forbidden West was.

Het kan natuurlijk om een heel ander project gaan, maar er is meer. In een ander bericht op Instagram deelde Vrijens dat ze bij de opnames ook samen was met Louis van Beek, een acteur die op zijn beurt ook voor motion capture bij Horizon: Forbidden West is betrokken. Puur toeval? Of zijn Vrijens en Van Beek samen met Guerrilla Games hard aan het werk voor een uitbreiding? De tijd zal het leren.