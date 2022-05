Net als met Horizon: Zero Dawn lijkt het nog maar een kwestie van tijd tot de eerste uitbreiding voor Horizon: Forbidden West uit de doeken wordt gedaan, gezien er eerder gesproken is over een in-game winkel waar men uitbreidingen kan aanschaffen. We zullen het nog even moeten afwachten, maar een andere grote vraag is natuurlijk waar deze potentiële uitbreiding zich gaat afspelen.

Een Reddit-gebruiker met de naam lost48 deelde de onderstaande video, waarin hij/zij aangeeft de mogelijke locatie voor de DLC ontdekt te hebben. Via de camera modus wordt er ingezoomd op een relatief gedetailleerd stuk décor, wat je op het moment nog niet kan bereiken. Aan de andere kant, het zou natuurlijk ook kunnen gaan om een stuk content wat de uiteindelijke game niet heeft gehaald door bijvoorbeeld een gebrek aan tijd.