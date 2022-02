Horizon: Forbidden West is nu een week verkrijgbaar en hoewel er niet over extra content is gesproken, is de komst daarvan niet helemaal uitgesloten. Zo is op het hoesje van de game een icoon te vinden over in-game aankopen en nu haakt ook de VSC Rating Board daar op in.

In een nieuwe video stelt deze instantie dat het in de game mogelijk is om connectie te maken met een in-game winkel om daar extra content aan te schaffen, waaronder uitbreidingen. Dat is interessant, want er is helemaal geen in-game store aanwezig in de game.

Normaliter zou je zeggen dat het om een foutje gaat, maar gezien in-game aankopen ook op het hoesje aangegeven worden lijkt dat hier anders te liggen. De vraag in deze is echter of het gaat om wat cosmetische extra’s die op stapel staan of echt grote uitbreidingspakketten, zoals The Frozen Wilds…

De tijd zal het ons leren en voor meer informatie over de game kan je hier terecht.