Na maanden van geruchten is de kogel nu eindelijk door de kerk. Sony heeft zojuist een nieuwe PlayStation Showcase aangekondigd en die zal op 24 mei plaatsvinden. Dit klopt met wat eerder al via geruchten op het web verscheen.

De showcase zal om 22:00 uur beginnen en live via onder andere YouTube te volgen zijn. Tijdens de showcase mogen we meer nieuws over Marvel’s Spider-Man 2 verwachten, alsook wat Sony van plan is qua games voor volgend jaar. Dit zowel voor de PlayStation 5 als PlayStation VR2.

Ook gaan er veel geruchten over nieuwe hardware en wij achten de kans groot dat dit eveneens tijdens de showcase gepresenteerd wordt. Hieronder kunnen zoal een nieuw PlayStation 5 model vallen, een nieuwe headset, earbuds en mogelijk de streaming/Remote Play handheld.