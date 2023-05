Waar de E3 van dit jaar als een kaartenhuis in elkaar is gezakt, hebben we alsnog genoeg om naar uit te kijken deze lente en zomer. Zo zullen Microsoft, Devolver Digital, Ubisoft en meer partijen een showcase optuigen, waarbij we volgens geruchten ook nog een PlayStation Showcase mogen verwachten.

Veel van deze evenementen worden ondergebracht bij het overkoepelende gebeuren van Geoff Keighley: Summer Games Fest. Via een bericht op Twitter heeft de man achter dit evenement, alsook The Game Awards bekendgemaakt welke bedrijven allemaal aangesloten zijn op Summer Game Fest als partner. Meer dan 40 stuks.

Hieronder valt ook Sony, wat het gerucht omtrent een PlayStation Showcase doet versterken. Andere partijen hebben we hieronder op een rijtje gezet. Naast uitgever showcases zal er ook een Summer Game Fest liveshow in Inglewood opgezet worden op 8 juni, waarvoor kaartjes gekocht kunnen worden. Als je in de buurt bent, dan kan je hier voor meer info terecht.