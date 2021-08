Norman Reedus speelde de hoofdrol in Death Stranding en deze game komt later in september opnieuw uit in de vorm van een Director’s Cut. Het ziet er echter naar uit dat het daar niet bij zal blijven, want Reedus heeft gesuggereerd dat er een opvolger op de planning staat.

Tijdens een roundtable over The Walking Dead met journalisten, gaf Reedus aan dat hij gelooft dat er een vervolg gaat komen. Momenteel zouden de onderhandelingen bezig zijn, maar verder trad hij niet in detail. Officieel is er echter niet over een vervolg gesproken, dus neem het voor nu met een korrel zout.