Hideo Kojima lijkt op Twitter naar een nieuwe samenwerking met Norman Reedus te hinten. Hij heeft het over een aangepast plan en script, terwijl hij met van alles aan het experimenteren is. Op zich is dat niet zo bijzonder, al lijkt de persoon op de voorgrond van de foto, hoe wazig het ook is, verdacht veel op Norman Reedus. Vorig jaar maart hadden beide al aangegeven meer samen te willen doen.

Wat dit precies inhoudt is nu natuurlijk nog koffiedik kijken. Het kan mogelijk gaan om een vervolg op Death Stranding, waarin Norman Reedus de hoofdrol speelt. Daarnaast gaan er al jarenlang hardnekkige geruchten, dat het geannuleerde Silent Hills toch in een bepaalde vorm terugkeert. Tot slot gaat Kojima Productions zich met een nieuwe studio in Los Angeles ook op films, muziek en tv richten.