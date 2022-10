Studio’s komen en gaan, maar Naughty Dog is al jaren een vaste kracht bij Sony en tevens één van de meest succesvolle studio’s binnen het portfolio van de Japanse fabrikant. Sony heeft daarom besloten om een nieuw intern team op te richten binnen Naughty Dog.

Daarvoor is men een samenwerking aangegaan met PlayStation Studios Visual Arts, die zich specialiseren in animaties, cinematics, motion capture en veel meer. De studio was onder meer verantwoordelijk voor de ondersteuning van de ontwikkeling van The Last of Us: Part I.

Een vacature bij PlayStation toont aan dat ze op zoek zijn naar een senior producent voor dit interne team. In de tekst benoemt men een ‘high visibility project’ wat gemaakt zal worden in samenwerking met Naughty Dog.

‘This high visibility project is being developed in collaboration with Naughty Dog. Though currently unannounced, we have a clear vision and plan to release. Using our existing expertise and premier talent, we will guarantee a high visual quality bar for the game and a compelling experience for our players.’