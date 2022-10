We zitten al geruime tijd te wachten op een volwaardige Discord integratie op de PlayStation, maar heel erg opschieten doet men niet. Sterker nog, de integratie van Discord op de Xbox werd later aangekondigd en is al toegepast, wat suggereert dat het integreren op de PlayStation een vrij lastige klus is.

De vraag is dan ook wanneer de integratie definitief klaar is en volgens Insider Gaming staat er een firmware update gepland voor 8 maart 2023. Volgens bronnen van de website zou Sony met die firmware update de Discord integratie op de PlayStation gaan uitrollen.

Met het verschijnen van de koppeling naar de PlayStation in de mobiele Discord app vorige week, werd de suggestie gewekt dat de integratie aanstaande is. Dit blijken echter eerste stappen te zijn, want de daadwerkelijke integratie duurt dus nog zeker een maand of vier.