Gisteren heb je kunnen lezen dat Phil Spencer had aangegeven dat Game Pass momenteel vooral een groei op pc ziet, daar waar de groei op de Xbox consoles aan het stagneren is. Met meer dan 25 miljoen abonnees gaat het goed en ook is de dienst winstgevend voor Microsoft. Positieve geluiden dus, maar het is niet alleen maar rozengeur en maneschijn.

Volgens een bericht van Axios heeft Microsoft voor het tweede jaar op rij niet de Xbox Game Pass doelen weten te halen. Zo was het doel om een groeipercentage van 72.88% te realiseren tegen het einde van het fiscale jaar van Microsoft (30 juni 2022). Het daadwerkelijke percentage is slechts 28.07%.

Dit is het tweede jaar op rij dat het doel niet gehaald wordt. In het vorige fiscale jaar was het doel een groei van 47.79%, maar toen bleef die groei steken op 37.48%. Het jaar daarvoor laat echter zien dat de groei 85.75% was tegenover het doel van 71%. Dus in eerste instantie overtrof de groei de verwachtingen, maar de laatste twee jaar niet.