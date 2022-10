Sable is een indiegame van ontwikkelaar Shedworks, die in september vorig jaar werd uitgebracht voor de Xbox-consoles en pc. In de game speel je als Sable, die op avontuur gaat in woestijnen en andere mysterieuze landschappen. Hiervoor moet Sable niet alleen putten uit haar klim- en klautervaardigheden, maar beschikt ze ook over een hoverbike.

Ruim een jaar na de oorspronkelijke release zal Sable binnenkort ook voor de PlayStation 5 uitgebracht worden. Sony heeft aangekondigd dat de game vanaf 29 november beschikbaar is voor de PS5. Op Sony’s console zal Sable gebruikmaken van de haptische feedback van de DualSense-constroller. Ook gaat de PS5-release gepaard met wat nieuwe content, waaronder een minigame waarin je kunt vissen.