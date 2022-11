SEGA SAMMY, het moederbedrijf van SEGA, heeft in het jaarlijkse bedrijfsverslag van 2022 de verkoopcijfers van verschillende franchises gedeeld, zo ook van de Persona franchise die sinds 2013 eigendom is van SEGA.

De Persona franchise is goed voor meer dan 15.5 miljoen verkochte games. Dit gaat overigens niet alleen over de diverse videogames, maar ook over speelgoed en pachinko machines. Zoals je zou verwachten is de Persona 5 serie een groot aandeelhouder in het totaal, zo zijn Persona 5, Persona 5 Royal, Persona 5 Strikers en Persona 5: Dancing in Starlight meer dan 7.22 miljoen keer verkocht, 46.6% van het totaal.

Persona 5 Royal is recent uitgebracht op de Xbox Series X|S, Xbox One, pc en PS5. Met een aankomende release van Persona 3 en Persona 4 Golden zal het totaal waarschijnlijk dus nog een stuk oplopen in het komende jaar.