Nintendo kondigde laatst al aan dat ze Mario Party en Mario Party 2 naar Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket zouden brengen op 2 november. Gezien we op die datum zijn aangekomen, kunnen we nu melden dat de games verkrijgbaar zijn via de dienst.

Als je een abonnement hebt op het Uitbreidingspakket kun je beide games nu spelen. Gezien de games op multiplayer gericht zijn, is het mogelijk om beide games online met maximaal vier man te spelen.