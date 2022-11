Microsoft heeft voor de eerste helft van 2023 twee grote exclusives klaarstaan: de vampierenshooter Redfall en de intergalactische RPG Starfield. Beide games hadden normaal gezien in 2022 moeten uitkomen, maar werden uitgesteld naar 2023. Voorlopig heeft geen van beide games een concrete releasedatum, maar Microsoft heeft nu wel al iets meer laten weten over hun toekomstplannen.

In een recente podcast sprak Matt Booty van Xbox over beide games: Redfall zou eerst aan de beurt zijn en Starfield zal na die game uitkomen. Logischerwijs mogen we ervan uitgaan dat beide games niet direct op elkaar zullen volgen, dus waarschijnlijk zal Starfield pas rond mei/juni verschijnen. Uiteraard is dit onder voorbehoud: beide games kunnen immers nog eens uitgesteld worden en verder op de kalender geduwd worden.

Bekijk de podcast waarvan sprake hieronder. Er wordt kort gesproken over de huidige stand van zaken omtrent Starfield rond 1:25:00 in de video. Rond 1:28:50 meldt hij dat de game van Arkane eerder uitgebracht zal worden.