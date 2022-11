Resident Evil 4 was op vele vlakken memorabel, niet in het minst door zijn ingenieuze inventaris. Je droeg als het ware een koffer met je mee, waarin je wapens, munitie, geneesmiddelen en andere items moest opbergen. De catch? Elk object had min of meer zijn ware grootte en moest dus zorgvuldig een plekje toebedeeld krijgen.

Wat volgde, mag je gerust een soort Tetris-voor-gevorderden noemen, waarin jouw stapelvaardigheden in feite het verschil konden betekenen tussen leven en dood. Een interessant spelconcept, zo vindt ook ontwikkelaar Fractal Projects. Volgende week brengt de studio dan ook een full-game versie ervan op de markt.

Save Room – Inventory Management: The Videogame voor de vrienden – verschijnt op 11 november voor de Nintendo Switch en is letterlijk wat we beschreven hebben: een puzzelgame waarin je een inventaris moet bijhouden door je beste stapelvaardigheden boven te halen. De onderstaande trailer tracht je alvast warm te maken.