Netflix heeft aangekondigd dat het een samenwerking aangaat met Gears of War ontwikkelaar The Coalition. De bedrijven gaan samen aan de slag om een live-action film te produceren, gevolgd door een animatieserie gericht op volwassenen.

Helaas lieten de bedrijven verder geen andere informatie los en wordt de aankondiging ook niet vergezeld door een trailer of teaser. Wel lieten de bedrijven al vallen dat er mogelijk meer verhalen in het Gears of War universum volgen, mits de producties goed genoeg presteren.

We zien steeds meer game IP’s het succes op het grote doek en bij streamingdiensten zoeken. In sommige gevallen pakt dit heel goed uit, zoals het geval is met League of Legends en Castlevania met diens Netflix-series. Van welke franchise zou jij graag een film of serie willen zien?