Twee maanden geleden liet Bandai Namco weten dat zij een remaster van Tales of Symphonia zouden uitbrengen. Er werd toen aangegeven dat de game begin 2023 zal verschijnen, maar nu weten we ook een exacte releasedatum.

Tales of Symphonia Remastered zal op 17 februari 2023 te spelen zijn op de PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. Dit is bekendgemaakt via een trailer, die je onderaan dit bericht kunt bekijken. Buiten de releasedatum zijn er ook gameplay beelden en wat cutscènes te zien.