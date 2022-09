De Tales-serie bestaat al meer dan 25 jaar, dus het kan zijn dat je een heleboel titels gemist hebt. Bandai Namco gaat een mogelijkheid aanbieden om in ieder geval één van de oudere delen te spelen. Dit via een remaster van Tales of Symphonia.

De originele Tales of Symphonia verscheen in 2003 voor de Nintendo GameCube. Een jaar later kwam de RPG ook naar de PlayStation 2. De remaster zal uitkomen voor de PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. De game zal op deze platformen draaien met een resolutie van 1080p en een framerate van 30fps. Speel je in handheld modus op de Switch, dan is de resolutie 720p.

Buiten dat de game er grafisch iets moderner uit zal zien, worden er ook verbeteringen qua gameplay belooft. Wat deze zijn is nog niet bekend. Het is de bedoeling dat Tales of Symphonia Remastered begin 2023 verschijnt. In de video hieronder kan je zien hoe de RPG er als remaster uitziet.