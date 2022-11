Het is tegenwoordig een sport om oude consoles in een portable jasje te steken, met name Nintendo consoles. Van de Ashida, zoals ontwerper Wesk hem noemt, staat de documentatie al ruim een jaar op het BitBuilt forum. Toch krijgt dit design nu weer wat momentum met dank aan modder GingerOfMods, die zijn kristalblauwe versie deelde op Twitter.

Voor de kristalblauwe behuizing hoefde GingerOfMods echter weinig moeite te doen. In de documentatie van Wesk zit ook een schema voor een 3D printer om de behuizing te kunnen printen. Gebruik je dan transparant-blauw filament, dan krijg je natuurlijk dit mooie resultaat. Wel zal je nog ergens een Nintendo Wii op de kop moeten tikken mét GameCube compatibiliteit mocht jij zelf je aan dit knutselproject willen wagen.