De PlayStation 5 is al sinds de release erg moeilijk verkrijgbaar. Dit was ook terug te zien in de verkoopcijfers de afgelopen twee jaar, waarbij de console geen enkele keer de best verkopende console was op maandelijkse basis. De maand september 2021 uitgezonderd, toen versloeg de PlayStation 5 de Nintendo Switch wat weer kwam door de toen aanstaande release van de Nintendo Switch OLED.

GamesIndustry meldt echter dat het Sony gelukt is om in oktober met de PlayStation 5 de best verkopende console van de maand te zijn. Daarmee verslaat het voor het eerst in een jaar de Nintendo Switch. In totaal werden er in oktober 367.821 consoles verkocht en de PlayStation 5 was goed voor 33% van de verkopen. Het gaat dan om verkochte consoles op de Europese markt, zonder de Engelse en Duitse cijfers.

Wat betreft de Xbox Series consoles, dit zijn de enige platformen die een groei in verkopen hebben gezien. Zo verkochten de X als S tezamen 26% meer dan een jaar eerder.