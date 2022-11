De Amerikaanse acteur Kevin Conroy is afgelopen donderdag op 66-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Conroy heeft tientallen jaren als acteur gewerkt en werd vooral bekend door zijn vertolking van Batman, waarvoor hij vaak zijn stem verleende.

Conroy was in 1992 voor het eerst Batman-stemacteur in Batman: The Animated Series. Sindsdien heeft hij nog vele malen zijn stem verleend in diverse series, films en ook games. Zo vertolkte Conroy onder meer de rol van Batman in de Batman Arkham-trilogie van Rocksteady. Daarnaast werkte de stemacteur ook mee aan vechtgames zoals Injustice en MultiVersus, waarin Batman één van de speelbare personages is.

In een kort statement laat Warner Bros. bedroefd te zijn door het overlijden van Conroy en stelt het dat zijn iconische vertolkingen van Batman voor altijd herinnerd zullen worden.

Warner Bros. is saddened by the loss of our dear friend Kevin Conroy. His iconic performance of Batman will forever stand among the greatest portrayals of the Dark Knight. We send our warmest thoughts to his loved ones and join fans around the world in honoring his legacy. pic.twitter.com/Xz2ZRVh4tZ

— Warner Bros. TV (@warnerbrostv) November 11, 2022