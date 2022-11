Het is al een tijdje bekend dat er gewerkt wordt aan een Battlefield-game voor mobiele apparaten. Ruim een jaar geleden werd er al een alphaversie van Battlefield Mobile getest en inmiddels heeft de ontwikkeling een nieuwe fase bereikt. In vijf Aziatische landen is namelijk een open beta van start gegaan en daarvan zijn beelden online verschenen. De gameplay check je onderaan dit bericht.

Het is de bedoeling dat de betatests gaandeweg in steeds meer regio’s worden uitgerold, maar het is onduidelijk of en wanneer wij hier in Europa met een vroege versie van Battlefield Mobile aan de slag kunnen. De officiële release van de game stond gepland voor ergens in 2022, maar daarover heeft EA geen updates meer gegeven.

Battlefield Mobile moet de bekende en geliefde Battlefield-ervaring naar mobiele platformen brengen. Modi als Conqest en Rush zijn te spelen op bekende maps zoals Noshahr Canals en Grand Bazaar, die we beiden kennen uit Battlefield 3.