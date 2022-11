De speculatie rond de opvolger van de Nintendo Switch is de laatste maanden sterk gegroeid. We weten dat Nintendo momenteel werkt aan een nieuw apparaat, maar hun lippen blijven gesloten als het gaat om specifieke details. Wel werd in een recente Q&A ietwat meer info gegeven, meer specifiek over de implementatie van Nintendo accounts.

De Nintendo accounts werden in 2016 geïntroduceerd en zijn cruciaal bij het winkelen in de Nintendo eShop en alles daarbuiten wat met Nintendo te maken heeft. Ko Shiota van Nintendo gelooft dat de implementatie van deze accounts cruciaal is geweest voor het ‘dichter bij de consument staan’ en deze accounts zullen dan ook hoogstwaarschijnlijk opnieuw gebruikt worden in de toekomst.

‘In the Nintendo Switch generation, it feels like we have gotten closer to our consumers via Nintendo Account. I think an integrated hardware-software business that captures the spirit of Nintendo will continue to be central to many of the activities that spring from the strategy described in today’s briefing. The most important thing with our dedicated video game platform is to deliver a unique gaming experience. In our development of both hardware and software going forward, we must consider ways to more easily connect our core video game business with the consumer experiences outside of our dedicated video game platform through Nintendo Account.’