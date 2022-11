Black Friday valt op 25 november en dat is dus pas volgende week vrijdag, maar Nintendo gaat hier niet op wachten. De Black Friday Sale in de Nintendo eShop gaat namelijk al eerder van start.

Nintendo heeft laten weten dat hun Black Friday Sale morgen begint. Het is natuurlijk goed nieuws dat er morgen al leuke deals te vinden zijn in de digitale winkel van Nintendo, maar we weten niet welke games er worden afgeprijsd. Ook is nog niet bekend wat de korting zal zijn.

Gelukkig hoeven we hier niet lang meer op te wachten en als je iets wilt aanschaffen, adviseren we je nog even geduld te hebben.