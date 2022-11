Ben je fan van zogeheten ‘full motion video’-games, dan kan je binnenkort weer aan de slag met een nieuwe titel in het genre. Wales Interactive, die erg bekend is met dit soort titels, zal The Isle Tide Hotel op de markt gaan brengen.

In The Isle Tide Hotel speel je als een vader die zijn dochter probeert te redden van een cult. Net zoals vele andere FMV-titels, zal de game meerdere eindes kennen, veertien in totaal. Als je eerder games van Wales Interactive in dit genre hebt gespeeld, dan weet je wat je kunt verwachten van The Isle Tide Hotel.

De video hieronder laat zien wat je te wachten staat. The Isle Tide Hotel zal volgend jaar uitkomen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.