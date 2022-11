Wie een liefhebber is van de cult classic RPG Risen, mag zich gelukkig rekenen komend jaar. Uitgever THQ Nordic en de Duitse ontwikkelaar Piranha Bytes hebben namelijk een remaster voor Risen aangekondigd. De game verscheen in 2009 voor de Xbox en pc en zal met de remaster richting de PS4, Xbox One en Nintendo Switch komen. Uiteraard kan de game ook gespeeld worden op current-gen platformen, maar daar zijn geen native versies voor.

Met de remaster behandeling zal Risen uiteraard wat vernieuwd worden. Zo zal de game een verbeterde interface krijgen en de pc-versie ontvangt gamepad ondersteuning. De release staat gepland voor 24 januari 2023 op de genoemde platformen.

Het vulkanische eiland Faranga wordt geterroriseerd door enorme monsters en het is aan jou om hier een eind aan te maken. Gebruik wapens als zwaarden, bogen en magische staffen, en spreuken om het eiland te verdedigen en het lot van velen te bepalen. Hieronder kan je een overzicht van de key features evenals een eerste trailer van Risen vinden.