Met Black Friday in aantocht duiken alle retailers er bovenop met allemaal mooie aanbiedingen en één hiervan is Game Mania. Zij hebben de sale inmiddels ook gelanceerd op hun website en er zitten interessante deals tussen. Gezien het aanbod nogal groot is, hebben we een greep uit de deals gepakt.

Verder hebben ze dit jaar een stapelkorting. Dit wil zeggen dat je 10% korting krijgt bij de aanschaf van twee artikelen. Dit loopt op naar 15% bij 3 artikelen en 20% bij 4 artikelen. Wellicht komt dat goed uit als je nog meerdere games op je verlanglijst hebt staan.

Dan wat betreft de deals, zie het overzicht hieronder:

Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe + NSO – € 299,-

DualSense controller – € 49,98

Horizon: Forbidden West (PS4) – € 19,98

Gran Turismo 7 (PS5) – € 49,98

The Last of Us: Part I (PS5) – € 59,98

Assassin’s Creed: The Ezio Collection (Switch) – € 29,98

DualSense + FIFA 23 bundel – € 99,98

Far Cry 6: Yara Edition (PS4/PS5) – € 24,98

Uncharted: Legacy of Thieves Collection (PS5) – € 19,98

SteelSeries Arctis Nova 1 – € 59,98

Wolfenstein II: The New Colossus (Switch) – € 14,98

Ghostwire: Tokyo (PS5) – € 29,98

Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5) – €39,98

Nintendo Switch Lite – € 208,-

Xbox Series S – € 292,-

Turtle Beach Ear Force Recon 200 Gen 2 – € 34,98

PlayStation 5 Media Remote – € 19,98

Riders Republic Freeride Edition (XSX) – € 24,98

Alan Wake Remastered (XO) – € 19,98

Voor het totale aanbod van aanbiedingen kan je hier terecht.