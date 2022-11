Uiteraard gaat ook MediaMarkt volop mee in Black Friday. Zij hebben in allerlei productgroepen producten in de aanbieding gedaan, maar wij leggen zoals gewoonlijk de focus even op gaming. Hier zien we dat er veel headsets tijdelijk scherper geprijsd zijn.

De verschillende producten die Sony in de aanbieding heeft, zien we ook bij MediaMarkt terug. Denk dan aan de verschillende controllers die nu met € 20,- korting verkrijgbaar zijn. Buiten dat hebben ze nog diverse games in de aanbieding, waarvan we een greep hieronder op een rijtje hebben gezet.

FIFA 23 (PS4) – Van € 64,99 voor € 44,99

FIFA 23 (PS5) – Van € 69,99 voor € 49,99

DualSense + FIFA 23 bundel – Van € 119,99 voor € 89,99

Sony PlayStation VR + 5 games – Van € 329,00 voor € 229,00

BackBone One – Van € 119,99 voor € 89,99

Forza Horizon 5 (XSX) – Van € 64,99 voor € 39,99

Gran Turismo 5 (PS5) – Van € 79,99 voor € 44,99

Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5) – Van € 79,99 voor € 34,99

Spider-Man: Miles Morales (PS4) – Van € 59,99 voor € 29,99

Spider-Man: Miles Morales (PS5) – Van € 59,99 voor € 29,99

Uncharted Collection (PS4) – Van € 19,99 voor € 9,99

WWE 2K22 (PS4) – Van € 29,99 voor € 19,99

Grand Theft Auto V (XSX) – Van € 39,99 voor € 19,99

Grand Theft Auto V (PS5) – Van € 39,99 voor € 19,99

Horizon: Forbidden West (PS4) – Van € 64,99 voor € 19,99

Horizon: Forbidden West (PS5) – Van € 79,99 voor € 44,99

Uncharted: Legacy of Thieves Collection (PS5) – Van € 49,99 voor € 19,99

The Quarry (PS5) – Van € 44,99 voor € 24,99

The Last of Us: Part I – Van € 79,99 voor € 49,99

Gran Turismo 7 (PS4) – Van € 64,99 voor € 29,99

The Last of Us: Part II (PS4) – Van € 39,99 voor € 9,99

Tiny Tina’s Wonderlands (PS5) – Van € 44,99 voor € 24,99

Ghostwire: Tokyo (PS5) – Van € 69,99 voor € 29,99

New Tales from the Borderlands (PS5) – Van € 44,99 voor € 29,99

Voor het volledige aanbod van Black Friday sales bij de MediaMarkt kan je hier terecht.