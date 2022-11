Zoals elk ander jaar organiseert ook Ubisoft een Black Friday sale in hun eigen webshop. Vanzelfsprekend kun je hier allerlei games met een scherpe korting aanschaffen, maar ook het nodige aan merchandise. Hierbij kan de korting dit jaar oplopen tot maar liefst 80%.

Als leuk extraatje is momenteel de originele Splinter Cell voor pc gratis te claimen. Leuk om weer eens te spelen terwijl we de komst van de Splinter Cell Remake afwachten, die momenteel in ontwikkeling is bij de Franse ontwikkelaar.

Voor alle aanbiedingen in de Ubisoft Store kan je hier terecht. Hieronder een greep uit de deals:

Far Cry 3: tot 85% korting

Anno 1800: tot 67% korting

Splinter Cell Blacklist: tot 80% korting

Assassin’s Creed Rogue: tot 75% korting

Assassin’s Creed Valhalla: tot 67% korting

Assassin’s Creed Odyssey: tot 75% korting

Assassin’s Creed Origins: tot 80% korting

Far Cry 6: tot 67% korting

Ghost Recon Breakpoint: tot 75% korting

Rabbids: Party of Legends: tot 38% korting

Tom Clancy’s The Division 2: tot 70% korting

Riders Republic: tot 67% korting

Watch Dogs Legion: tot 75% korting

Verder heeft Ubisoft nog een actie voor Ubisoft+ en Ubisoft+ Multi-Access. Een lidmaatschap is nu met 50% korting verkrijgbaar.