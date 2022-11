Call of Duty: Warzone 2.0 werd vorige week woensdag 16 november officieel gelanceerd en het blijkt een zeer groot succes te zijn. Activision heeft bekendgemaakt dat de free-to-play shooter in de eerste 5 dagen meer dan 25 miljoen spelers heeft mogen verwelkomen.

Een grote verrassing mag het succes niet zijn, aangezien Call of Duty: Modern Warfare 2 op zichzelf ook een enorm succes is. Deze game wist in 10 dagen tijd een omzet van maar liefst 1 miljard dollar te bereiken.

Ter vergelijking, de originele Call of Duty: Warzone wist in 10 dagen tijd 30 miljoen spelers aan te trekken, waaruit wel blijkt dat de opvolger sneller uit de startblokken is geschoten. Heb jij Call of Duty: Warzone 2.0 al gespeeld?