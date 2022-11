Het was al duidelijk dat Call of Duty: Modern Warfare 2 financieel een groots succes is toen Activision bekendmaakte dat het spel binnen drie dagen meer dan 800 miljoen dollar had opgeleverd. Nu laat Activision weten dat het succes daar niet stopt, de game heeft namelijk inmiddels al meer dan 1 miljard dollar opgeleverd. Dit binnen tien dagen en daarmee is het de snelst verkopende Call of Duty-game ooit.

Met 1 miljard dollar in 10 dagen stoot Modern Warfare 2 Call of Duty: Black Ops 2 van de troon. Dat spel wist hetzelfde te behalen, maar dan in 15 dagen. Na maar liefst 11 jaar moet die game zijn kroon nu overhandigen aan de titel van Infinity Ward.

Spelers van Modern Warfare 2 hebben gezamenlijk het spel al meer dan 200 miljoen uur gespeeld in meer dan 1 miljard potjes. Call of Duty general manager, Johanna Faries, bedankt fans voor de support en het grote succes, en laat weten dat het team gemotiveerd is om het best mogelijke product te leveren aan spelers met Modern Warfare 2 én Warzone 2.0.