Bij een nieuw seizoen van Call of Duty: Modern Warfare 2 en Warzone 2.0 horen ook een nieuw stel Operators. Hier kon je al lezen wat het nieuwe seizoen zoal in petto heeft qua algemene content. In aanvulling daarop zal je ook op pad kunnen met Nicki Minaj en Snoop Dogg. Volgens het Twitter-account van Call of Duty is de toevoeging van Snoop Dogg en Nicki Minaj aan Call of Duty bedoeld als onderdeel van de viering van 50 jaar hiphopmuziek.

Beide Operators zullen net zoals Lara Croft aan te schaffen zijn via een bundel in de in-game store van de game. Ondertussen zijn er ook al heel wat aanwijzingen dat de onthulling van Modern Warfare 3 eraan zit te komen. Hou de komende dagen zeker de Warzone-map in de gaten, aangezien het plan is om de game aan te kondigen in Al Mazrah.