De volgende game in de Call of Duty franchise is Modern Warfare 3, zoals eerder al lekte en naderhand door Activision min of meer bevestigd werd. Met een release in – naar verwachting – november begint het tijd te worden om de game uit de doeken te doen en daar hoeven we niet lang meer op te wachten.

Activision heeft bij het bekendmaken van seizoen 5 aangegeven dat er een in-game evenement aan de onthulling van het volgende deel gewijd wordt. Het hoe en wat is echter nog afwachten, want de omschrijving is vrij summier.

“Drop into Call of Duty: Warzone to experience the worldwide reveal for Call of Duty 2023 in a limited-time event. Join the ranks of Shadow Company to take on Konni forces and secure the chemical weapon threat before it’s too late. Stay tuned to Call of Duty channels for more details about the upcoming reveal.”

Het is onduidelijk of dit direct vanaf 2 augustus is, wanneer het nieuwe seizoen live gaat of dat het pas later in het seizoen zal zijn. Bij meer details lees je het hier op PlaySense.