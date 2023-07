De eerstvolgende Call of Duty is nog niet officieel aangekondigd, maar zou volgens geruchten in de wandelgangen ontwikkeld zijn door Sledgehammer Games, een rechtstreeks vervolg worden op de vorige en dus Call of Duty: Modern Warfare III heten. Volgens bronnen wordt de game onthuld in augustus en zal hij in november de winkelrekken veroveren.

Dat een officiële aankondiging nabij is, blijkt ook uit de onderstaande Tweet. Die stelt namelijk dat NBA-spelers op de NBA Summer League in Las Vegas reeds een demo van Call of Duty: Modern Warfare III konden bekijken. Het gebeurt wel vaker dat de eerste beelden van een nieuwe Call of Duty op dergelijke wijze achter gesloten deuren getoond worden.

Zet je dus schrap voor de officiële onthulling, want deze doemt langzaam maar zeker op in je achteruitkijkspiegel. Wordt vervolgd!