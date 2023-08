Eerder deze week ging het vijfde seizoen van Call of Duty: Modern Warfare 2 en Warzone 2.0 online. Deze bracht weer de nodige vernieuwingen naar de Battle Royale shooter en in de multiplayer zijn nieuwe maps beschikbaar gesteld.

Later deze maand mogen we nog het in-game onthullingsevenement voor Call of Duty: Modern Warfare III verwachten, maar nu eerst de patch notes. In navolging van de release van het nieuwe seizoen, zijn nu ook de patch notes online gezet.

Hieronder op een rijtje de belangrijkste technische aanpassingen in de game die zich richten op de balans van wapens, movement, perks en meer.