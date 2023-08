Bij de aankondiging van het vijfde seizoen voor Call of Duty: Modern Warfare 2 en Warzone 2.0 liet Activision al weten dat ze de nieuwe game in de reeks via een in-game evenement zullen onthullen. Het vijfde seizoen is inmiddels van start gegaan, maar van een onthulling is nog geen sprake. Toch zal dit niet lang meer duren.

Het officiële Call of Duty Twitter-account heeft namelijk een afbeelding geplaatst met daarbij de tekst ‘we zullen onze artistieke kunsten en meer volgende week delen’. De afbeelding stelt niks voor, maar dit is een duidelijke hint naar de aanstaande onthulling van Call of Duty: Modern Warfare 3, die eind dit jaar moet verschijnen.

Gezien er al promotiemateriaal is gelekt, is het zo goed als zeker dat het nieuwe deel Modern Warfare 3 betreft. Het is nu wachten tot het in-game evenement van start gaat en zodra we daar een concrete datum voor hebben lees je het hier.