Activision heeft officieel niet gecommuniceerd wat de titel is van de nieuwe Call of Duty die voor dit jaar gepland staat, maar het zal Call of Duty: Modern Warfare 3 zijn. Dit bleek recent al uit een vraag die het Call of Duty account op Twitter stelde, of dat content uit deel twee meegenomen zou moeten worden.

Daarnaast wijzen geruchten al een lange tijd op Call of Duty: Modern Warfare 3, en nu hebben we een ‘bevestiging’. Er zijn namelijk promotionele items gelekt via drankjesfabrikant Monster die een samenwerking met de uitgever omtrent deze game heeft.

De afbeeldingen laten het logo zien dat aangeeft dat de game ‘Call of Duty: Modern Warfare III’ heet en dat Captain Price wederom een rol speelt, al mag dat geen verrassing zijn. Kort hierna heeft het officiële Call of Duty account geregeerd met: “Pfoe. Maandagen. Heeft iemand nog een energy drank over?”, wat eigenlijk een indirecte bevestiging is.