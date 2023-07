Nog voor de release van Call of Duty: Modern Warfare 2 waren er al geruchten dat Activision een volledige release dit jaar zou overslaan en dat ze de huidige game verder zouden uitbreiden. Inmiddels is dat veranderd en krijgen we dit najaar een volledige nieuwe release, zo liet de uitgever eerder al aan aandeelhouders weten.

Hierop gaf journalist Jason Schreier aan dat het een direct vervolg zou worden, wat ook via andere insiders lekte. Dit blijkt te kloppen, want Activision heeft dit nu min of meer zelf bevestigd. Dit door middel van een tweet waarin ze vragen of spelers willen dat wapens, bundels en meer direct meegenomen zouden kunnen worden.

Dit is doorgaans niet mogelijk vanwege verschillen in tijd waarin de games zich afspelen, maar nu zal dit waarschijnlijk wel mogelijk zijn. Hoewel Activision officieel Modern Warfare 3 niet laat vallen, kan de tweet als een bevestiging gezien worden.

The new game, Modern Warfare 3, will continue the story and allow players to bring over content from last year's game. Original plans were for Modern Warfare 2 to get two years of support. This new one's led by Sledgehammer with support from Infinity Ward, Raven, and others

— Jason Schreier (@jasonschreier) July 18, 2023