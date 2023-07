Videogamenieuws hoeft niet altijd verrassend te zijn. Soms is het gewoon ouderwets logisch. Neem nu het volgende. Microsoft sloot in februari een deal met Nintendo om minstens tien jaar lang Call of Duty uit te brengen op Nintendo consoles. In een document dat de uitgever gebruikte tijdens hun rechtszaak tegen de FTC, laat Microsoft tevens verstaan dat ze een opvolger voor de Nintendo Switch verwachten in 2024. Het één houdt uiteraard rechtstreeks verband met het ander.

In het rechtbankdocument uit de vorige alinea, op pagina’s 109 en 134 om precies te zijn, vermeldt Microsoft duidelijk dat het toekomstige Call of Duty delen zal uitbrengen op deze vooralsnog niet officieel aangekondigde Nintendo console. Zoals we al zeiden in de eerste regel van dit bericht: logica. En voor Call of Duty fans die de opvolger van de Switch gaan aanschaffen uiteraard ook gewoon goed nieuws.

Daarmee geeft Microsoft eens te meer de zekerheid aan gamers op de Nintendo Switch en diens opvolger. In de tussentijd is ook bevestigd dat de reeks voor zeker 10 jaar naar de PlayStation zal komen, gezien Sony en Microsoft een bindende overeenkomst hebben getekend.