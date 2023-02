Hoewel de deal tussen Microsoft en Activision Blizzard verre van rond is, heeft de software gigant vandaag wel aangekondigd dat ze een aparte afspraak met Nintendo hebben gemaakt. In het kader van Call of Duty beschikbaar houden op andere platformen en de intentie daartoe tonen, zijn Microsoft en Nintendo een overeenkomst aangegaan.

Deze overeenkomst stelt dat Call of Duty de komende 10 jaar op Nintendo platformen zal verschijnen. Dit op dezelfde dag als dat de nieuwe Call of Duty-games op de Xbox verschijnen, inclusief alle content en features. Dezelfde deal is ook Sony aangeboden, maar die stellen zich wat dat betreft anders op zoals inmiddels wel duidelijk is.

De overeenkomst tussen Microsoft en Nintendo was al even in de maak en de aankondiging vandaag komt met een goede timing, want deze week zal Microsoft zijn zegje moeten doen tegenover de Europese Commissie aangaande de bezwaren die zijn opgeworpen. Wanneer de eerste Call of Duty op de Nintendo Switch verschijnt is echter onduidelijk.