Op 2 augustus stappen we alweer het vijfde seizoen van Call of Duty: Modern Warfare 2 en Warzone 2.0 binnen. Dit betekent natuurlijk dat we nieuwe content mogen verwachten en Activision heeft nu de eerste details gedeeld.

Voor de multiplayer is het belangrijk om te weten dat er vanaf de start van het seizoen vier nieuwe maps beschikbaar komen:

Punta Mar (Core) – This seaside retreat overlooks the beaches of Las Almas. Operators battle up and down the main road lined with shops and accommodations. Get a view from the rooftops or flank through the underpass and alleyways in this small map.

Strike (Core) – Originally featured in Call of Duty 4: Modern Warfare, Strike returns to the series for Modern Warfare II. Battle in the hub of the city through the market, around the clock tower, and down the lengthy main street where danger awaits at every turn.

Naast deze twee maps zullen ook Lounge en Canals worden toegevoegd, dit zijn beide maps voor de Gunfight modus. Halverwege het seizoen zal Building 21 (Core) nog worden toegevoegd. Ook worden er twee nieuwe modi beschikbaar gesteld: Havoc en Big Capture the Flag.

In de eerstgenoemde speel je Team Deathmatch waarbij perks, killstreaks en field upgrades zijn uitgeschakeld. Door specifieke aantallen kills te bereiken, zullen er gameplay modifiers worden vrijgespeeld, zoals automatisch herladen, zwaartekracht zoals op de maan en meer.

Big Capture the Flag zegt eigenlijk al genoeg, een variant op de bekende modus waarin meer spelers tegenover elkaar worden geplaatst. In dit geval betreft het een 20 versus 20 opzet.

Natuurlijk wordt Call of Duty: Warzone 2. 0 niet vergeten en wat dat betreft mogen we ook de nodige nieuwigheden verwachten. De belangrijkste details hieronder op een rijtje:

Fort Resurgence – Resurgence gevechten in en rondom het Al Bagra Fort van Al Mazrah. Dit komt terug in de Ashika Island en Vondel playlist later in het seizoen.

– Resurgence gevechten in en rondom het Al Bagra Fort van Al Mazrah. Dit komt terug in de Ashika Island en Vondel playlist later in het seizoen. Nieuwe voertuigen – MRAP (Mine Resistance Ambush Protected) vrachtwagen die is voorzien van een turret en een Dirt Bike voor twee personen.

– MRAP (Mine Resistance Ambush Protected) vrachtwagen die is voorzien van een turret en een Dirt Bike voor twee personen. Champion’s Quest – Squads die vijf Mini Battle Royales winnen op Vondel, spelen de Champion’s Quest vrij. Daarmee kunnen ze – door aan de doelen te voldoen – een Tactical Nuke in elkaar zetten.

Tot slot wat specifieke nieuwigheden betreft wordt ook DMZ voorzien van toevoegingen. De belangrijkste details daarvan zijn:

Active Combat Zones: Test your luck in Active Combat Zones. Intel suggests that higher quality gear and supplies are typically found in these dangerous areas.

Test your luck in Active Combat Zones. Intel suggests that higher quality gear and supplies are typically found in these dangerous areas. Disguise Field upgrade: Don the disguise of a DMZ Combatant from an AI Faction such as AQ Forces or Shadow Company. Members of the disguise’s forces will not fire upon the user, so long as they don’t blow their cover.

Don the disguise of a DMZ Combatant from an AI Faction such as AQ Forces or Shadow Company. Members of the disguise’s forces will not fire upon the user, so long as they don’t blow their cover. Battle Revive: Self-Revive mixed with Battle Rage, this temporarily improves your healing and Tactical Sprint abilities after getting up from Last Stand.

Self-Revive mixed with Battle Rage, this temporarily improves your healing and Tactical Sprint abilities after getting up from Last Stand. Self-Revive Box: A box full of Self-Revive Kits to keep your squad fit.

A box full of Self-Revive Kits to keep your squad fit. Scuba mask: A dual-use mask that breathes underwater and in the gas.

Voor zowel Warzone 2.0 als Modern Warfare 2.0 worden twee nieuwe wapens beschikbaar gesteld, alsook zes nieuwe Operators. De twee nieuwe wapens zijn: FR Avancer (AR) en Carrack .300 (sniper). Halverwege het seizoen zullen er nog nieuwe pistolen en een SMG bijkomen, alsook een mêlee wapen.

Eén van de nieuwe Operators is trouwens in samenwerking met Crystal Dynamics, want niemand minder dan Lara Croft maakt haar opwachting. Zij is te bemachtigen via de aanschaf van een bundel in de in-game store.