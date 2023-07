Morgen zal de Reload update voor Call of Duty: Modern Warfare 2 en Warzone 2.0 verschijnen, wat de mid-season update is die wat nieuwe content zal toevoegen. Onderdeel hiervan is een samenwerking met The Boys, een tv-serie. Dit zien we terug in de toevoeging van drie nieuwe Operators: Homelander, Black Noir en Starlight.

De samenwerking met The Boys komt met een speciaal evenement, waarin spelers heel hoog en ver kunnen springen over de map. Daarnaast is het mogelijk om een elektrische schok te lanceren die impact heeft op Operators, voertuigen en apparaten. De laatste krachten zijn de optie om een laserstraal af te vuren in de richting waar de speler kijkt en teleporteren.

Deze features zijn niet aan specifieke The Boys personages gebonden, want die dien je aan te schaffen via de Call of Duty Store. Om iedereen van deze superkrachten te laten genieten is het mogelijk ze op te pikken als Field Upgrade. Om hiermee aan de slag te gaan zul je de Temp V optie in de Warzone playlists moeten selecteren, want een alternatieve modus is.

Andere nieuwe toevoegingen aan de game zijn een nieuwe Gulag voor Vondel, die gesitueerd is in de wijnkelder onder het kasteel. De toevoeging van een Gulag heeft te maken met de optie dat Vondel vanaf 12 juli ook te spelen valt in gewone Battle Royale opzet in plaats van alleen Resurgence.

Spelers mogen een nieuw evenement verwachten: Occupation Scan. Dit evenement speelt zich af op Vondel waarbij het zaak is om te gaan liggen of onder water te duiken zodra de scanner actief wordt. Spelers die dat niet doen zullen gemarkeerd worden op de minimap.

Voor Call of Duty: Modern Warfare 2 mogen spelers een nieuwe 6v6 Core Map verwachten, dit is Vondel Waterfront. Om een indruk van die map te krijgen check je de trailer hieronder. Ook wordt het slotstuk van de Atomgrad Raid aan de game toegevoegd.