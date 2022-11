Terwijl Microsoft en Sony kibbelen over de ‘voogdij’ van megafranchise Call of Duty, hebben Activision en Infinity Ward vorige week de nieuwste telg in de reeks uitgebracht: Call of Duty: Modern Warfare 2. De game brak in de PlayStation Store al de nodige records, maar over het geheel is de game ook een gigantisch succes.

In een persbericht meldt CEO Bobby Kotick namelijk dat Modern Warfare 2 binnen drie dagen al meer dan 800 miljoen dollar heeft binnengehaald. Dat is met afstand de grootste lancering van het jaar en het passeert daarmee zelfs grote films als Top Gun: Maverick en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Ook Call of Duty general manager Johanna Faries is in haar nopjes over de lancering van de game en bedankt alle spelers voor de ontvangst. Men kijkt natuurlijk ook alvast naar de toekomst en benoemt de aankomende lancering van Warzone 2.0.