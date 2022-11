Sony heeft de laatste tijd meer en meer interesse getoond in Chinese games en die aanpak heeft hen tot dusver nog geen windeieren gelegd. Games zoals Genshin Impact lijken ook sterk in trek te zijn (iets wat Microsoft maar al te goed beseft), dus wil Sony de komende jaren nog sterker inzetten op games van Chinese makelij, aldus een verslag van Reuters.

Sony zou het China Hero Project nieuw leven willen inblazen, waarbij men van plan is om meer dan een miljoen renminbi (ongeveer €136.000 euro) te investeren voor elke game die deel uitmaakt van dat project. Bao Bo, de baas van Sony China, heeft het volgende te zeggen over de aankomende Chinese PlayStation games (die hier worden beschreven als ‘het derde seizoen aan games’).

“The scale of the third season will far exceed the previous two.”

Heel wat om naar uit te kijken dus. Ook Tatsuo Eguchi, de president van SIE Shanghai, ziet het helemaal zitten.

“We want gamers around the world to better understand the creativity that comes from China. I have always had a dream which is for console gaming to become a regular part of daily entertainment for Chinese people.”