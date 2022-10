Genshin Impact is de laatste jaren enorm populair geworden: deze free-to-play RPG van de Chinese ontwikkelaar miHoYo wist inmiddels al meer dan 4 miljard dollar winst te boeken en dat is een torenhoog getal. Dat is ook Microsoft niet ontgaan, maar jammer genoeg is Genshin Impact momenteel niet te spelen op de Xbox. Volgens een verslag van Reuters is het bedrijf echter actief bezig aan een zoektocht naar alternatieven.

Door het succes van Genshin Impact, voelt Microsoft wat druk om zelf ook te investeren in ‘gacha games’ van Chinese studio’s. Microsoft zou dan ook met heel wat flappen aan het wapperen zijn om zoveel mogelijk studio’s te overtuigen:

“Microsoft has been building a team to scout for Chinese games, two industry sources said. The Xbox maker mainly filled its subscription roster with big-brand titles but is now wooing even independent studios with big-money offers, they said. Xbox contacted many projects in China and these projects primarily focus on developing console and PC games.”