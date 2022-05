Het immens populaire Genshin Impact is intussen al enkele jaartjes op de markt en blijft aan een snel tempo nieuwe content op ons gooien. Allemaal goed en wel, maar wat ontwikkelaar miHoYo nog steeds niet op ons heeft gegooid is een Switch-versie van de game. Die werd al een lange tijd geleden aangekondigd, maar is om één of andere reden nog steeds niet verkrijgbaar. Geen reden tot paniek: hier wordt nog steeds aan gewerkt.

Xin Yang, PR-specialist van miHoYo, sprak in een interview met GoNintendo over het al dan niet annuleren van de Switch-versie. Volgens hem komt Genshin Impact wel degelijk nog steeds naar de Switch… wanneer de port af is tenminste.

“The Switch version is still in development, and we will release more information as we progress further along.”

Wel, dat is duidelijk? Naast deze erg veelzeggende woorden, kregen we echter geen verdere info. Genshin Impact verschijnt dus ooit wel op de Switch, maar Joost mag weten wanneer die dag precies zal aanbreken.