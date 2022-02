Genshin Impact pakt later deze maand uit met een nieuwe grote update. Update 2.5, genaamd ‘When the Sakura Bloom’, gaat immers live en dat betekent een nieuwe evenement, een nieuw personage en nieuwe quests om te ontdekken.

In het nieuwe evenement, ‘Three Realms Gateway Offering’, reis je af naar een donker gebied in Enkanomiya, waar je het moet opnemen tegen de duisternis en de vele vijanden die erin schuilen. Daarnaast betreedt ook Yae Miko het toneel: dit personage met vijf sterren, is een ‘electro’ gebruiker met een hoge burst damage. Hierbij wordt ook de ‘Kagura Verity’, een nieuw catalyst wapen ge├»ntroduceerd.

Dit en meer kan je bekijken in de onderstaande trailer. De update gaat live op 16 februari.