De afgelopen periode is niet makkelijk geweest voor de Chinese ontwikkelaar Mihoyo. Vanwege de zeer strenge lockdown in Shanghai kon de ontwikkelaar niet verder gaan met de content voor de 2.7 update, maar Genshin Impact spelers werden al vroegtijdig geïnformeerd dat er vertraging was opgelopen. Na een tijd van onzekerheid is nu de releasedatum van de volgende versie eindelijk bekendgemaakt.

Via het officiële Twitter-account van Genshin Impact werd gemeld dat update 2.7 op 31 mei beschikbaar zal zijn. Op die dag zal de game – zoals gebruikelijk bij nieuwe updates – voor enige tijd offline gaan, zodat de nieuwe content op de servers gezet kan worden. Daarnaast zal er vandaag een livestream plaatsvinden die de nieuwe content alvast zal tonen.

De livestream zal via Twitch en YouTube uitgezonden worden om 12:00 uur stipt. Spelers mogen met 2.7 in ieder geval de personages Yelan en Kuki Shinobu verwachten. De kans is daarnaast erg groot dat ook Xiao en Arataki Itto opnieuw beschikbaar gesteld zullen worden.

The special program for #GenshinImpact's new version will be on the official Twitch >> 5/20 at 8AM (UTC-4)!

>>>https://t.co/iSfDaDRH9w

Also on the official YouTube channel >> 5/20 at 12PM (UTC-4)

>>>https://t.co/q1YtwbxhtX pic.twitter.com/G3Y0P7Kh6S

